Володимир Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін знову зіграв на слабкостях президента США Дональда Трампа, «поманивши його пальчиком» на особисту зустріч. Однак насправді за Путіна не буде жодних передумов для розвороту Кремля на Захід.

Таку думку висловив політичний аналітик Володимир Горбач.

«Отже, як і слід було чекати, Путін знову зіграв на слабкостях Трампа, поманивши його пальчиком на особисту зустріч. І Трамп радісно схопився за того пальчика», — йдеться у дописі експерта.

Він додав, що це було не важко, адже президент США прагне зустрітися з російським диктатором до зустрічі Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні 1-4 вересня.

Горбач зауважив, що Трамп хоче бути першим за Сі, але цього не станеться.

«Але не буде. Це можна сказати певно. Для розвороту Кремля на Захід потрібні хоч якісь передумови, а їх немає і при Путіні вже не буде. Китай не дозволить РФії проведення такого маневру. А сам факт існування України означатиме відсутність передумов для цього. Що вже говорити про зустріч Трампа й Путіна з Зеленським… Путіна з Зеленським?..» — резюмував аналітик.

Нагадаємо, у Білому домі заявили про ініціативу російської сторони під час візиту спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Москви щодо проведення особистої зустрічі Путіна з Трампом.

Президент США анонсував зустріч з російським диктатором «дуже скоро».

Як заявив держсекретар США Марко Рубіо, Вашингтон вперше отримав чіткі сигнали, «що Росія могла б попросити, щоб покласти край війні». Посадовець також сказав, що Трамп зможе провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та Путіним за умови, що позиції Києва, Москви та партнерів з ЄС вдасться зблизити.