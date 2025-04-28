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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Путін знущається з Трампа": сенатор США зробив заяву

Штати не продемонструють рішучість у протистоянні з Москвою.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Російський “фюрер” Володимир Путін порушив кожну обіцянку, яку він дав президенту США Дональду Трампу.

Про це заявив сенатор Джон Кеннеді в ефірі одного з телеканалів.

Кеннеді наголосив, що Путін “знущається з президента Трампа на кожному кроці”. Що більше - ситуація не покращиться, доки Вашингтон не продемонструє рішучість у протистоянні Росії.

“Путін думає, що ми його боїмося. Він вважає, що ми готові поступитися, аби тільки уникнути конфлікту. Щоразу, коли ми поступаємося без рішучої відповіді, він заходить ще далі. Путін розуміє тільки силу. Якщо ми не дамо йому зрозуміти, що готові обороняти свої принципи, він продовжить свої агресивні дії”, - наголосив американський сенатор.

Окрім того, політик висловив скептицизм щодо надійності слів російського диктатора. Кеннеді наголосив, що Путін вимагає збереження контролю над окупованими територіями, заборони вступу України до НАТО та припинення допомоги Києву з боку США та Європи.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заінтригував відповіддю на запитання, чи вірить він російському “фюреру” Володимиру Путіну.

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