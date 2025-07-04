"Путін знущається з вас": у США розкритикували Трампа за слабкість перед диктатором

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Американський конгресмен-республіканець Дон Бекон розкритикував президента США Дональда Трампа через йог політику щодо агресорки Росії та її диктатора Володимира Путіна.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Член палати представників США звернувся до Трампа та наголосив, що його політика “щодо Росії не працює”, а тому “час змінити стратегію”.

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“Поки ми ведемо переговори, Путін бомбить українські міста. Ось сьогоднішній Київ. Ми та наші союзники повинні озброїти Україну до зубів. Нам потрібні найжорсткіші санкції. Путін знущається з вас та Америки”, - наголосив американський політик.

З його слів, “Путін насолоджується терором за допомогою дешевої іранської та північнокорейської зброї” та “продовжує свої імперіалістичні збочення“. Бекон наголошує, що після аудиту необхідно негайно надати Україні додаткові засоби ППО та затвердженої зброї, “щоб допомогти зупинити цю абсолютну розбещеність”.

“Поки американці насолоджуються звуками феєрверків на честь Незалежності нашої країни, воєнний злочинець Путін, який програє свою жалюгідну війну, вдається до тактики випаленої землі в українських містах, яка існує ще до появи Москви”, - заявив американський конгресмен.

Нагадаємо, конгресмен-демократ Євген Віндман розлютився через зупинення постачання деякої американської зброї Україні. США має «скоригувати свій курс» допомоги Києву.

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Зауважимо, The Hill пише про те, що у Сенаті почався бунт проти президента Сполучених Штатів. Демократи Джин Шахін, Елізабет Уоррен та Кріс Кунс оголосили про початок розслідування дій його адміністрації, яка протягом більш ніж п’яти місяців не запроваджувала нових санкцій проти Росії.

До слова, напередодні Трамп поговорив з Путіним. Американський лідер зізнався, що під час спілкування з не досяг жодного прогресу. З його слів, це була досить довга розмова, але безрезультатна.

Дата публікації 12:24, 03.07.25 Кількість переглядів 183 Замороження зброї для України від США! Росія не стримує радості! Що ж відбувається?