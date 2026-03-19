Путін "зник" із Кремля після вбивства Хаменеї: що саме його налякало

Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін уже понад дев’ять днів не проводить публічних заходів у Кремлі, що стало однією з найдовших пауз у його графіку. Це може бути пов’язано з появою деталей того, як США та Ізраїль вистежили та ліквідували керівництво Ірану.

Про це пише російське видання «Агентство».

Путін не з’являється на публіці вже 9 днів

Із розкладу Путіна зникли публічні заходи в Кремлі: матеріали на сайті адміністрації президента свідчать про те, що востаннє диктатор брав участь у такій події дев’ять днів тому. Як зазначає видання, це одна з найдовших пауз у його графіку від початку року.

Водночас відсутність появ Путіна у Кремлі збіглася з масштабними перебоями Інтернету в центрі Москви, які в окремих повідомленнях пов’язують із ліквідацією верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Останнім публічним заходом за участю президента РФ у Кремлі була нарада щодо ситуації на світовому нафтовому і газовому ринках 9 березня.

Після цього, згідно з даними президентського сайту, Путін проводив лише зустрічі з губернаторами, міністром освіти та очільником «Сберу», а також засідання Ради безпеки у форматі відеозв’язку. Водночас немає впевненості, що всі ці події відбувалися за його особистої присутності в Кремлі. Подібні зустрічі нерідко є «консервами» — заздалегідь записаними відео. Крім того, участь у нарадах онлайн господар Кремля може брати з різних резиденцій, адже має кілька однаково облаштованих кабінетів.

Так, за інформацією Кремля, 18 березня Путін провів урядову нараду дистанційно з резиденції в Ново-Огарьово під Москвою. Як зазначала «Система», для цього використовувався кабінет, ідентичні якому є також у Сочі та на Валдаї.

Цьогоріч довша перерва між публічними заходами у Кремлі траплялася лише раз — від 6 до 18 лютого: тоді спочатку відбулося очне засідання Ради безпеки, а згодом — зустріч із очільником МЗС Куби Бруно Родрігесом Паррільєю.

У січні, після новорічних свят, максимальна перерва між візитами Путіна до Кремля не перевищувала шести днів.

Путін злякався, коли дізнався, як США та Ізраїль вистежили Хаменеї

У публічному просторі поширюються непідтверджені, але наполегливі чутки про те, що у Кремлі занепокоїлися після інформації про те, що вбитого 28 лютого Хаменеї американське ЦРУ та ізраїльський «Моссад» змогли відстежити через систему міського відеоспостереження (яка в Москві ще масштабніша). Про це пише політик Дмитро Гудков.

Перебої з Інтернетом у Москві також можуть бути пов’язані з іранським фактором, пише на сайті «Царьграда» колишній «міністр держбезпеки „ДНР“ Андрій Пінчук.

«Ще одна обставина, на яку варто звернути увагу, — це можливе лікування нинішнього верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї в Москві. Не менш показовим є факт безперервного полювання американських військових на іранських лідерів. Раніше був убитий аятола Алі Хаменеї, слідом США ліквідували і фактичного цивільного керівника Ірану Алі Ларіджані. І всіх їх американці могли вистежити за допомогою мережі», — зазначається у публікації «Царьграда».

Як вдалося ліквідувати Алі Хаменеї?

За інформацією Financial Times, ізраїльські військові ліквідували Хаменеї авіаударом по його резиденції в Тегерані. Це стало можливим завдяки тривалому відстеженню переміщень аятоли через міські камери відеоспостереження. Як повідомили джерела видання, більшість дорожніх камер у столиці Ірану були зламані та протягом років передавали зображення на сервери в Ізраїлі.

Напередодні, 17 березня, також з’явилася інформація про ліквідацію ще одного впливового іранського діяча — секретаря Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані, який відігравав важливу роль у взаєминах між Москвою та Тегераном.

Стан здоров’я Путіна — що відомо

До слова, восени 2025 року посилилися чутки про критичний стан здоров’я Путіна. Причиною стали нові кадри, де були помітно опухлі вени на руках, тремор ніг та хворобливий вигляд шкіри. Попри заперечення Кремля, ЗМІ та експерти, посилаючись на витоки з розвідки, обговорюють імовірність наявності у диктатора раку підшлункової залози та хвороби Паркінсона. Повідомлялося, що президент РФ страждає від сильного болю, використовує стероїди та ін’єкції, які викликають набряки обличчя та провали в пам’яті.

У березні цього року у Мережі з’явилося і швидко зникло відео, де Путін понад 30 секунд потерпає від сильного кашлю під час запису промови. Випадкова публікація такого моменту в офіційних каналах Кремля може свідчити про внутрішній саботаж, адже це руйнує імідж «сильного лідера». Цей інцидент, разом із помітним тремтінням кінцівок та шкутильганням, знову спровокував обговорення серед експертів і розвідки щодо ймовірної хвороби Паркінсона у диктатора.