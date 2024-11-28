Путін зробив погрозливу заяву щодо появи в України ядерної зброї

Президент Росії наголосив, що його країна використовуватиме усі наявні засоби ураження у разі отримання Україною ядерної зброї.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його держава не допустить появи в України ядерної зброї.

Російського диктатора цитують засоби масової пропаганди.

Відповідаючи на запитання журналістки, Путін сказав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї. Він наголосив, що РФ використовуватиме усі наявні засоби ураження у разі отримання Україною ядерної зброї.

"Як ви думаєте – на рівні здорового глузду, – якщо країна, з якою ми по суті зараз ведемо бойові дії, стає ядерною державою, що нам робити? У цьому разі використати все – я хочу це підкреслити, – саме всі наявні Росії засоби ураження. Усі. Ми цього не допустимо", – висловився російський диктатор.

Він додав, що передавання будь-якої ядерної зброї Україні стала б порушенням зобов'язань щодо нерозповсюдження такого озброєння.

Нагадаємо, напередодні The New York Times опублікувало статтю про те, що президент США Джо Байден намагається надати Україні максимум допомоги до завершення своїх повноважень. У публікації йдеться, що "деякі чиновники навіть висловлювали ідею повернення Україні ядерної зброї як засобу стримування. Але такий крок вимагає звеликих зусиль і може призвести до серйозних наслідків".

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