Путін зробив заяву про "неонацистський режим" і "наших хлопців" в Україні

Кремлівський диктатор узявся стверджувати, що "нам є з ким розмовляти в Україні. Там багато наших хлопців".

Погрожуючи новим ударом "Ореншиком" по Україні, президент Росії Володимир Путін заявив, що там є "багато наших хлопців", які можуть допомогти країні-агресорці.

Про це господар Кремля сказав під час прямої лінії.

Путін вкотре повторив свої пропагандистські вигадки про "неонацистський режим" в Україні. І сказав, що там є багато "наших хлопців", які хочуть позбутися цього "режиму".

"Ми наших хлопців в Україні попросимо, щоб підказали, які там є, можливо, сучасні, цінні для нас теж рішення. Коли я кажу "наших хлопців", я кажу без іронії. Нам є з ким розмовляти в Україні. Там багато наших хлопців, які також разом з нами мріють про те, щоб позбавити свою країну від неонацистського режиму", – озвучив свої фантазії російський диктатор.

Нагадаємо, Путін запропонував Заходу "провести експеримент та технічну дуель" по удару "Орешником" по Києву.

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