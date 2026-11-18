Володимир Путін. / © Associated Press

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Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що очікує «великої потенційної вигоди» від тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це російський «фюрер» сказав під час церемонії відкриття саміту АТЕС.

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Очільник Кремля висловив сподівання на позитивні результати майбутніх переговорів із лідерами США та Китаю. За його словами, замість ізоляції країнам потрібне партнерство, а саміт має стати майданчиком для конструктивного обміну думками.

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«Тому я очікую великої потенційної користі від майбутньої тристоронньої зустрічі між лідерами Росії, Китаю та Сполучених Штатів», — заявив російський диктатор.

Візит Путіна до Китаю

Володимир Путін прибув із дводенним робочим візитом до Шеньчженю (КНР), де відкривається 33-та зустріч лідерів економік АТЕС.

Сьогодні, 18 листопада, він проведе двосторонню зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпінем. Перед нею відбудуться російсько-китайські переговори, які вже розпочалися.

Вже завтра, 19 листопада, він має зустрітися із Сі у тристоронньому форматі, до якого долучиться Дональд Трамп. Наразі невідомо, чи матиме господар Кремля особисту зустріч з очільником Білого дому.

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Зустріч Трапа, Путіна і Сі — що відомо

У китайському Шеньчжені 19 листопада запланована тристороння зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна і Володимира Путіна. Сторони нібито мають обговорити питання ядерного роззброєння і стратегічної стабільності. Втім, на Заході побоюються, що за зачиненими дверима лідери можуть порушити питання майбутнього війни в Україні без участі української сторони.

Напередодні зустрічі американський лідер заявив, що хоче зустрітися з Путіним без свідків, «якщо така можливість буде». Втім, від подробиці він утримався.

Тим часом у Кремлі заявляють, мовляв, під час візиту до Китаю Путін обговорить із Сі економічні питання та останні контакти Москви з Вашингтоном.

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