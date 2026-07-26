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Путін зробив нову цинічну заяву про війну в Україні
Путін заявив, що Росія «не розпочинала війну» проти України.
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія нібито не виявляє агресії щодо України та не є стороною, яка розпочала війну.
Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.
За словами глави Кремля, РФ «не починала бойових дій», а лише відповідає на дії Києва, які, як він стверджує, здійснюються за підтримки країн Заходу.
«Немає жодної агресії з боку Росії. РФ не розпочинала війну, а відповідає на бойові дії, розв'язані Києвом за підтримки Заходу», — заявив Путін.
Як ми писали раніше, Путін відкинув ідею заморозити війну в Україні та повернутися до переговорів у стамбульському форматі. Він заявив, що Росія має досягти своїх цілей на полі бою. В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що Кремль знову повторює свою позицію про готовність припинити бойові дії лише за умови виконання вимог Москви Києвом.