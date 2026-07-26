ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
430
Час на прочитання
1 хв

Путін зробив нову цинічну заяву про війну в Україні

Путін заявив, що Росія «не розпочинала війну» проти України.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Путін зробив нову цинічну заяву про війну в Україні

© Associated Press

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія нібито не виявляє агресії щодо України та не є стороною, яка розпочала війну.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

За словами глави Кремля, РФ «не починала бойових дій», а лише відповідає на дії Києва, які, як він стверджує, здійснюються за підтримки країн Заходу.

«Немає жодної агресії з боку Росії. РФ не розпочинала війну, а відповідає на бойові дії, розв'язані Києвом за підтримки Заходу», — заявив Путін.

Як ми писали раніше, Путін відкинув ідею заморозити війну в Україні та повернутися до переговорів у стамбульському форматі. Він заявив, що Росія має досягти своїх цілей на полі бою. В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що Кремль знову повторює свою позицію про готовність припинити бойові дії лише за умови виконання вимог Москви Києвом.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
430
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie