Путін зробив нову заяву про ядерну зброю РФ

Путін / © Associated Press

Кремлівський диктатор Володимир Путін зробив чергову заяву про ядерну зброю РФ. Мовляв, вона продовжує «підтримувати баланс сил у світі».

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

«Стратегічні ядерні сили РФ збережуть основну роль у стримуванні агресора та підтримці балансу сил у світі», — заявив Володимир Путін.

Також Путін зазначав, що «Орешник» буде поставлений на бойове чергування до кінця 2025 року. Крім цього, диктатор відзначив успішні випробування «Буревісника» та «Посейдона». За його словами, ці комплекси «вже є» і продовжать удосконалюватися.

Раніше диктатор Путін зробив заяву про досягнення цілей у війні РФ проти України.

«Цілі „спеціальної воєнної операції“ (війни проти України — ред.), безумовно, будуть досягнуті», — наголосив очільник Кремля.