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Путін зробив нову заяву про кордони: Зеленський пояснив, у чому підступність Кремля
Російський диктатор Володимир Путін своїми заявами щодо державних кордонів лише затягує завершення війни в Україні.
Про це український президент заявив під час спілкування з журналістами.
«Коли Путін каже щось про державні кордони, це ж точно не зменшення території Росії, правильно? Тому віри товаришу в Кремлі немає», — заявив Зеленський.
Президент наголошує, що така поведінка і заяви господаря Кремля ускладнюють посередництво Сполучених Штатів Америки, а також віддаляють завершення війни.
Водночас, з його слів, членство України в НАТО могло б стати запобіжником від нової російської агресії.
«Я не впевнений, що Путін буде готовий воювати проти НАТО, з Україною у складі НАТО. Це точно буде йому ще більш непросто, ніж зараз», — підсумував Зеленський.