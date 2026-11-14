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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Путін зробив нову заяву про кордони: Зеленський пояснив, у чому підступність Кремля

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін своїми заявами щодо державних кордонів лише затягує завершення війни в Україні.

Про це український президент заявив під час спілкування з журналістами.

«Коли Путін каже щось про державні кордони, це ж точно не зменшення території Росії, правильно? Тому віри товаришу в Кремлі немає», — заявив Зеленський.

Президент наголошує, що така поведінка і заяви господаря Кремля ускладнюють посередництво Сполучених Штатів Америки, а також віддаляють завершення війни.

Водночас, з його слів, членство України в НАТО могло б стати запобіжником від нової російської агресії.

«Я не впевнений, що Путін буде готовий воювати проти НАТО, з Україною у складі НАТО. Це точно буде йому ще більш непросто, ніж зараз», — підсумував Зеленський.

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