Путін зробив низку погрозливих заяв про ядерну зброю Росії та США

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент Росії Володимир Путін зробив низку заяв про свою ядерну зброю та Договір зі США про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

Заяви Путіна пролунали на нараді з Радою безпеки Росії.

За словами очільника Кремля, закінчення терміну дії ДСНО у лютому 2026 року означає зникнення останньої угоди про прямі обмеження на ракетний потенціал.

Путін також сказав, що Росія хоче спробувати зберегти статус-кво, що склався завдяки ДСНО, і що Москва готова протягом року після закінчення дії договору дотримуватися його центральних обмежень.

За словами диктатора, збереження Росією обмежень щодо ДСНО можливе лише у разі аналогічних кроків з боку США.

Путін сказав, що ситуація у сфері стратегічної стабільності продовжує деградувати. Він звинуватив Захід у руйнівних кроках, які начебто підірвали основи діалогу країн з ядерною зброєю. Президент РФ заявив про загострення наявних та появу нових ризиків стратегічного порядку у світі.

Путін вказав на начебто спроби набуття Заходом «абсолютно переважної переваги» у стратегічній сфері. За словами диктатора, систему угод РФ та США щодо контролю над ракетно-ядерними та стратегічними оборонними озброєннями майже повністю демонтовано.

«Росія готова відповісти на будь-які стратегічні загрози, причому не на словах, а військово-технічними заходами», — пригрозив президент країни-агресорки.

Він додав, що Москва впевнена у надійності та ефективності своїх сил стримування.

Водночас Путін узявся запевняти, що Росія не зацікавлена ​​у перегонах озброєнь.

Він також доручив ретельно стежити за нарощуванням компонентів протиракетної оборони США, включно з підготовкою до розміщення засобів перехоплення в космосі.

Нагадаємо, у серпні Путін зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Серед тем зустрічі було обговорення обмеження ядерної зброї. Трамп тоді підкреслив, що США мають найбільший ядерний арсенал, Росія — другий, а Китай — третій, але швидко їх наздоганяє. Американський лідер також наголосив, що Пекін має бути залучений до переговорів, оскільки світ має прагнути до «денуклеаризації».

Що відомо про ДСНО?

ДСНО (Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь) — це ключовий документ між Росією та США, що регулює кількість ядерної зброї обох країн. Він був підписаний 2010 року і набув чинності 5 лютого 2011 року, замінивши попередні угоди.

Основні положення договору: