Путін зробив низку заяв про мирний договір: що сказав "фюрер"

Володимир Путін / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

“Жодних” проєктів мирного договору щодо України нібито не було. Мовляв, був лише “набір питань” для обговорення.

Про це заявив російський президент-диктатор Володимир Путін.

За його словами, начебто після переговорів у Женеві, в яких взяли участь делегації України, США та країн Європи, було вирішено розділити 28 пунктів мирного плану на чотири частини. Втім, втішено додав Путін, Штати враховують позицію країни-агресорки.

“Фюрер” каже, мовляв, Москва “згодна”, що перелік пунктів Вашингтона щодо України “може бути покладено в основу майбутніх домовленостей”.

Однак, зухвало висловився він, “кожне слово мирного плану щодо України потрібно сісти та серйозно обговорювати”. Мовляв, зараз “деякі пункти звучать смішно”. Що саме видається диктатору смішним, він не деталізував.

Нагадаємо, Путін також заявив, що нібито готовий закінчити війну. Умова “фюрера” — вихід ЗСУ “з позицій”. Начебто тоді Росія припинить війну. Він навіть пригрозив, що отримає бажані території військовим шляхом.

За словами диктатора, Росія не має намірів нападати на Європу. Господар Кремля стверджує, що нібито готовий зафіксувати це документально. За словами Путіна, про ризик нападу Росії на Європу говорять “шахраї”. Він назвав це “брехнею” і “нісенітницею”.

