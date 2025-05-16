Путін зробив помилку з переговорами, "м'яч на його полі" — генсек НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін зробив помилку, відправивши на переговори з Україною посадовців низького рівня. Диктатором знає, що «м’яч на його полі».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО Марка Рютте, якого цитує la Repubblica.

Відповідну заяву Рютте зробив перед самітом Європейського політичного співтовариства у столиці Албанії, де також присутній президент України Володимир Зеленський.

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Генсек НАТО вважає, що Путін повинен серйозніше ставитися до питань, що стосуються врегулювання війни РФ проти України. На його думку, Європа та США повинні продовжувати тиснути на російського диктатора.

«Він (Путін — ред.) дуже добре знає, що м’яч на його полі. Він зробив помилку, відправивши делегацію низького рівня. Я думаю, що це дуже добре, що Україна сіла за стіл переговорів. Я дуже задоволений роллю, яку відіграють США», — сказав Рютте.

Що передувало

Нагадаємо, у Стамбулі розпочалися перші прямі переговори України та Росії.

Делегацію РФ на переговорах з Україною очолює радник «фюрера» Володимир Мединський. До складу також увійшли заступник очільника МЗС Михайло Галузін, заступник міністра оборони Олександр Фомін і голова розвідки Ігор Костюков. Видання Reuters наголошує: Путін відправив делегацію, яка не зможе ухвалювати рішення, зокрема тому, що йдеться про чиновників «нижчої ланки».

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Україна не дуже втішена складом представників РФ. Володимир Зеленський вважає, що рівень російської делегації більше схожий на бутафорський. Втім, українська сторона все ж зустрінеться з російською. Зеленський наголосив, що відправив чиновників на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим на зустріч «з поваги до президентів Трампа та Ердогана».

Зауважимо, що диктатор РФ Володимир Путін 11 травня заявив про необхідність відновлення прямих переговорів з Україною. Володимир Зеленський відповів, що чекатиме особисто на «фюрера» в Туреччині. Втім, у Кремлі заявили, що шансу на участь Путіна переговорах немає. Після цього український лідер наголосив, що «фюрер”не прилетів на переговори, тому „мені, голові СБУ та начальникові Генштабу у Стамбулі робити нічого“.