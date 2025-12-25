Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Президент РФ Володимир Путін ще 2001 року заявив, що вступ України до НАТО створить довгострокове протистояння між Москвою та Вашингтоном.

Документи оприлюднені громадською дослідницькою організацією «Архів національної безпеки» при Університеті імені Джорджа Вашингтона.

Путін аргументував свою позицію тим, що «Україна є штучно створеною державою, з територіями та населенням, які мають історичні зв’язки з Росією».

Реклама

«Я хотів би наголосити, що вступ до НАТО такої країни, як Україна, створить для вас і для нас довгострокову зону протистояння, довгострокову конфронтацію», — заявив тоді Путін.

Також Путін зазначив: «Для вас це не буде новиною, і я не чекаю на відповідь. Просто хочу сказати це начистоту».

Аргументуючи свою позицію, Володимир Путін також заявляв, що нібито Україна «може розколотися» у разі вступу до НАТО, оскільки, на його думку, в країні «є певна прозахідна частина та проросійська частина».

Раніше із розсекречених документів стало відомо, що Путін просив Буша-молодшого про вступ РФ до НАТО.