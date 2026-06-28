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Путін зробив різку заяву про переговори з Україною і відкрито озвучив ціль війни
У Кремлі озвучили нові заяви щодо війни в Україні.
Поки російська пропаганда традиційно звітує про «успіхи», Володимир Путін виступив із черговою серією гучних заяв про війну, переговори та «головні цілі» Росії. Цього разу в Кремлі пояснили, чому Москва не готова до жодного сценарію, який не завершувався б виключно на її умовах.
Інтерв’ю Путіна цитують росЗМІ.
Путін про переговори
Путін заявив, що Росія нібито не дозволить Україні «нав’язати свої умови» для переговорів. За його логікою, будь-який варіант, який дає шанс українській армії перегрупуватися, автоматично стає неприйнятним.
«У наші плани порятунок київського режиму не входить», — зухвало заявив президент РФ.
Схоже, у Кремлі й надалі вважають, що вони все ще можуть диктувати свої умови.
Путін назвав цілі РФ у війні
Окремо Путін повторив уже добре знайомі тези про «остаточне звільнення Донбасу» та інші стратегічні плани, які російська влада озвучує не перший рік, однак, яка так і не змогла захопити «Київ за три дні».
«Головне завдання ЗС РФ — повністю звільнити Донбас і Новоросію» — сказав він.
Крім того, диктатор визнав, що ціллю РФ у Сумській області є створення буферної зони.
Також пролунали заяви про нібито дефіцит особового складу в ЗСУ, просування російських військ і можливі «відволікаючі атаки».
«ЗСУ страждають від катастрофічного дефіциту особового складу, а російським військам залишилося близько 10,5 кілометрів до Сум», — вкотре марить Путін.
Паніка в Росії — останні новини
Нагадаємо, у Росії триває криза паливного ринку. Путін визнав, що влада змушена використовувати резерви пального, а на деяких АЗС уже спостерігається дефіцит. Запаси бензину становлять близько 1,7 млн тонн. Для стабілізації ситуації Кремль запровадив тимчасову заборону на експорт бензину та авіаційного гасу, а також розглядає заборону на експорт дизельного пального.
До слова, в РФ почався бунт через удари ЗСУ по Москві та інших регіонах країни-агресорки. Зокрема, невдоволення висловили путінські пропагандисти, такі як Ольга Скабєєва, Володимир Соловйов, Армен Гаспарян. Зокрема, прихильниця Кремля назвала «безумством» і «неможливим» те, що Україна здійснює атаки на відстані 1600 км від лінії фронту.