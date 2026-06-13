Путін зробив різку заяву про війну і видав пораду «зграї ворогів»

Володимир Путін. / © Associated Press

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Президент-диктатор Росії Володимир Путін дав зухвалу пораду іншим державам, які він назвав ворогами, ніколи не воювати з країно-агресоркою.

Про це «фюрер» заявив під час зустрічі з окупантами-учасниками так званої «сво».

«Тільки одну пораду можемо дати нашим ворогам: не воюйте з Росією. Ніколи не намагайтеся цього робити», — нахабно висловився він.

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«Фюреру» також привиділася «ціла зграя ворогів», яким, висловився він, «протистоїть Росія завдяки згуртованості народу». Вочевидь, під «згуртованістю» він має на увазі сотні тисячі росіян, яких зухвало агресорка кинула у війну в Україні.

Окрім того, Путін вкотре звинуватив Європу, яка нібито об’єдналася, аби воювати з РФ. Путін у традиційні для себе манері звернувся до історії, згадавши «недругів» Наполеона Бонапарата і Адольфа Гітлера, які «до нас (росіян — Ред.) лізли».

З його слів, країни НАТО буцімто «нарощують зусилля, роблять усе можливе для того, щоб організувати дії, ворожі Росії». Господар Кремля навіть заявив, про війну Заходу, «розв’язану щодо Російської Федерації».

Провали Путіна в Україні - що відомо

Видання Foreign Policy пише про те, що Путін може піти на небезпечний крок через провали в Україні. Аналітики вважають, що “фюрер” може вдатися до нових способів ескалації. Зокрема, щодо провокацій на території країн НАТО та спроб посилити свій політичний вплив у Європі.

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Британський оглядач Чарльз Мур наголосив на тому, що Україна змінила хід історії. З його слів, те, що повномасштабна війна триває вже понад чотири роки і за тривалістю перевищила Першу світову війну, свідчить про провал початкових планів Кремля.

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