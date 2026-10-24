Путін зробив Трампу "подарунок", а над Україною нависла нова загроза: прогноз політолога

Переговори про мир в Україні / © Колаж ТСН.ua

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Відновлення тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії не означає, що Кремль готовий припинити війну. Натомість Москва може використати переговорний майданчик для посилення тиску на Київ, зокрема з метою домогтися офіційного закріплення нейтрального статусу України та відмови від перспективи її вступу до НАТО.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко в подкасті «Це база».

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На його переконання, згода російської сторони повернутися до тристороннього формату має передусім політичне значення для президента США Дональда Трампа і не свідчить про готовність Володимира Путіна домовлятися про припинення бойових дій.

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«Відновлення переговорного майданчика поки це не шлях до миру, а скоріше буде ще один майданчик тиску на нас», — наголосив Фесенко.

Символічний подарунок Путіна

Політолог припустив, що згода Кремля відновити переговори в тристоронньому форматі пов’язана з наближенням проміжних виборів до Конгресу США, запланованих на 3 листопада. Таким кроком Путін може створювати для американського президента образ політика, чиї зусилля з припинення війни дають результат.

«Це такий черговий символічний подарунок Путіна Трампу перед 3 листопада», — зазначив експерт.

За його словами, Москва демонструє готовність до діалогу, що дозволяє Трампу представляти свої дипломатичні зусилля як успішні. Водночас сам факт згоди на переговори не означає, що російське керівництво готове змінити свої вимоги або погодитися на припинення війни.

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Фесенко також звернув увагу на заплановані терміни зустрічі. За його словами, переговори можуть відбутися в другій декаді листопада — вже після проміжних виборів у США, але до саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), на полях якого можлива зустріч Трампа, Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна.

Таким чином, згода на відновлення переговорного процесу може бути частиною ширшої дипломатичної гри Кремля, а не свідченням реального просування до мирної угоди.

Нейтральний статус для України

Окремо Фесенко звернув увагу на заяви помічника президента РФ Юрія Ушакова, з яких випливає, що російська сторона зосереджується на майбутній архітектурі безпеки після війни та місці в ній України й Росії.

Політолог вважає, що за такими формулюваннями можуть приховуватися вимоги Москви щодо офіційного закріплення нейтрального статусу України. Йдеться також про спроби домогтися згоди Вашингтона на відповідні умови та зафіксувати відмову від перспективи українського членства в НАТО.

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«Я думаю, що позиція Росії — вони будуть нас примушувати до офіційного визнання нейтрального статусу», — пояснив експерт.

На думку Фесенка, Кремль прагнутиме не лише отримати поступки від Києва, а й заручитися підтримкою Сполучених Штатів. Він припустив, що Трамп може погодитися з окремими російськими вимогами, тоді як позиція європейських держав із цього питання може відрізнятися.

Отже, одним із ризиків переговорів політолог вважає спробу Росії використати діалог для обмеження зовнішньополітичного вибору України та блокування її євроатлантичної інтеграції.

Військовий і дипломатичний тиск

Фесенко наголосив, що наразі немає підстав розглядати відновлення тристоронніх переговорів як безпосередній крок до припинення війни. Він очікує, що Москва й надалі використовуватиме різні інструменти впливу на Україну, доповнюючи військові дії дипломатичним тиском.

За оцінкою політолога, Росія може продовжувати атаки по українській території, одночасно намагаючись впливати на Київ через Вашингтон і безпосередньо через переговорний процес.

«Є тиск воєнний — через удари по Україні, є тиск через американців, і буде тиск через переговори на цьому майданчику», — зазначив він.

Експерт також зауважив, що на нинішньому етапі йдеться радше про технічні переговори, а не про повноцінний політичний процес, здатний привести до узгодження умов завершення війни.

Війна в Україні — останні новини про мирні переговори

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський підтвердив готовність України провести тристоронню зустріч на рівні команд уже в першій половині листопада.

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що завершити війну в Україні виключно військовим шляхом неможливо. Для цього потрібні дипломатичні переговори та готовність Києва і Москви до певних поступок.

Тим часом європейські лідери обговорюють створення переговорної команди, яка представлятиме Європу під час можливих переговорів про перемир’я між Росією та Україною.

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