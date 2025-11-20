Путін зробив заяву, коли припинить війну в Україні

Володимир Путін / © Associated Press

Російській диктатор Володимир Путін, попри спроби США повернутся до мирних переговорів, вкотре публічно наголосив на непохитності намірів Кремля щодо війни проти України.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема фюрер висловив сподівання на «безумовне» досягнення всіх цілей так званої «спеціальної військової операції» (СВО).

«Цілі „СВО“ мають бути безумовно досягнуті», — заявив Путін.

Путін також висловив впевненість у тому, що його армія зможе «виконати усі поставленні завдання».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив секретареві армії США Дану Дрісколлу про готовність Києва вести переговори щодо нового мирного плану адміністрації Дональда Трампа.

Раніше Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив із резонансною заявою, запропонувавши Україні та Росії відмовитися від військового протистояння на користь економічної та культурної співпраці.