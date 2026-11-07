Путін зробив заяву про майбутні переговори в Абу-Дабі і сформував делегацію: хто у списку

Володимир Путін. / © Associated Press

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Диктатор РФ Володимир Путін оголосив про підготовку тристоронніх переговорів щодо України за участю України, РФ і США в Абу-Дабі. Також Кремль визначив склад своєї делегації.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на адміністрацію «фюрера».

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Зазначається, що у переговорах візьмуть участь помічник диктатора-президента Володимир Мединський, заступники очільника МЗС Сергій Рябков і Михайло Галузін, а також представники Генштабу Ігор Костюков і Юрій Жигарловський.

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Напередодні всіх їх запросили на нараду Путіна з постійними членами Ради безпеки Росії. Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що ці посадовці увійдуть до переговорної групи.

З його слів, помічник Путіна Юрій Ушаков безпосередньо не братиме участі у зустрічі, а «курує» переговори з міжнародних питань.

Сам Путін, оголошуючи про майбутню зустріч, не зухвало подякував ОАЕ за організацію зустрічі «з української тематики». За його словами, Емірати послідовно сприяють пошуку рішення щодо так званої «української кризи», а також допомагають із гуманітарними питаннями та обмінами.

Переговори в Абу-Дабі - що відомо

В Абу-Дабі 10–11 листопада мають відбутися мирні переговори. Президент Володимир Зеленський назвав ключові теми переговорів про мир. З його слів, Київ вже передав американським партнерам пропозиції щодо можливих результатів.

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Відомо, що керівник Офісу президента Кирило Буданов увійде до делегації України. Очолювати переговорну групу буде тепер вже голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

На початку листопада речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що делегацію РФ очолить помічник президента Володимир Мединський, який був головним переговорником на зустрічі у Женеві у лютому 2026 року. Втім, аналітики ISW вважають, що це поганий сигнал для миру. Адже раніше політик використовував своє становище, щоб затягувати процес.

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