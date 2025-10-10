Путін зробив заяву про Нобелівську премію, Трампа та мир в Україні

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін критично висловився про присудження Нобелівської премії миру політикині Марії Коріні Мачадо. В цьому ж контексті диктатор згадав президента США Дональда Трампа, заявивши, що той щиро прагне до врегулювання війни в Україні.

Заяви очільника Кремля пролунали за підсумками візиту до Таджикистану.

«Були випадки, коли комітет присуджував Нобелівську премію миру людям, які для миру нічого не зробили. На мою думку, цими рішеннями вони завдали величезних збитків авторитету цієї премії. Людина прийшла — хороша, погана, — їй одразу через місяць-два бум. Та за що? Взагалі нічого не зробила», — висловився Путін.

Тому, зазначив російський диктатор, авторитет цієї премії значною мірою втрачений. Водночас президент Росії додав: «Бог з ним, не мені судити».

Путін також прокоментував питання про те, чи достойний Трамп Нобелівської премії миру.

«Достойний чи не достойний чинний президент США Нобелівської премії — я не знаю. Але він реально багато робить для того, щоби вирішити такі складні, роками а той десятиліттями триваючі кризи. Я знаю, по відношенню до кризи (війни — ред.) в Україні він щиро прагне цього«, — сказав господар Кремля.

Нагадаємо, Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська політикиня Марія Коріна Мачадо. Її нагородили за «невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели». Мачадо, яка виступає проти режиму Ніколаса Мадуро, раніше також отримала премію з прав людини від Ради Європи.

До слова, напередодні оголошення лауреата Нобелівської премії миру Трамп укотре висловив упевненість, що йому вдасться закінчити війну Росії проти України. Президент США визнав це завдання «найважчим», але додав: «вважаю, що це також станеться».