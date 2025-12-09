ТСН у соціальних мережах

Путін зробив заяву про окуповані території України

Володимир Путін назвав українські окуповані регіони «російськими».

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін виступив з черговою заявою щодо тимчасово окупованих територій України.

Його заяву передають пропогандитські ЗМІ.

Зокрема, лідер Кремля заявив, що окуповані території України є «поверненням». Також, на його думку, ці регіони «завжди були частиною Росії».

«Повернені від України території є важливими, ці землі завжди були частиною Росії», — заявив він.

Нагадаємо, у Кремлі переконують, що нібито «фюрер» РФ Володимир Путін не має бажання відновити Радянський Союз. Мовляв, заяви, які стверджують протилежне, не відповідають дійсності.

