- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 3915
- Час на прочитання
- 1 хв
Путін зробив заяву про окуповані території України
Володимир Путін назвав українські окуповані регіони «російськими».
Російський диктатор Володимир Путін виступив з черговою заявою щодо тимчасово окупованих територій України.
Його заяву передають пропогандитські ЗМІ.
Зокрема, лідер Кремля заявив, що окуповані території України є «поверненням». Також, на його думку, ці регіони «завжди були частиною Росії».
«Повернені від України території є важливими, ці землі завжди були частиною Росії», — заявив він.
Нагадаємо, у Кремлі переконують, що нібито «фюрер» РФ Володимир Путін не має бажання відновити Радянський Союз. Мовляв, заяви, які стверджують протилежне, не відповідають дійсності.