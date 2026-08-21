Путін зробив заяву про повернення солдат з війни: у ISW розкрили, що за цим стоїть

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Кремль планує масово завести учасників війни проти України до Державної думи РФ під час вересневих виборів 2026 року. Такі кроки є частиною цілеспрямованої мілітаризації російського суспільства та створення лояльної ультранаціоналістичної еліти.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Президент РФ Володимир Путін 19 серпня заявив про необхідність завчасно готуватися до повернення російських військових із фронту в Україні після завершення війни. За його словами, Росія також має забезпечити їхнє повернення до суспільного життя та допомогти з працевлаштуванням.

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Того ж дня заступник керівника Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії, прокремлівський військкор і кандидат від «Єдиної Росії» Євген Поддубний повідомив, що партія планує провести на виборах до Державної думи від 40 до 100 ветеранів бойових дій.

У Держдумі загалом налічується 450 депутатів, яких обирають на п’ять років. Наразі 310 місць у парламенті займають представники «Єдиної Росії». Таким чином, ветерани можуть отримати до приблизно 22% місць у новому складі Думи. Це може свідчити про прагнення Кремля посилити мілітаризацію державного апарату та сформувати групу лояльних ультранаціоналістів із бойовим досвідом, які підтримуватимуть агресивний курс російського керівництва.

Секретар генеральної ради «Єдиної Росії» Володимир Якушев 8 червня повідомив, що 20 учасників програми «Час героїв» перемогли на попередньому голосуванні партії. Ця державна ініціатива передбачає залучення ветеранів війни проти України до роботи на місцевому, регіональному та федеральному рівнях.

Якушев уточнив, що 10 ветеранів висуватимуться за партійними списками на виборах до Думи. Ще 10 кандидатів балотуватимуться в одномандатних округах.

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Інший відомий пов’язаний із Кремлем військовий блогер 20 серпня заявив, що російська влада дедалі частіше просуває ветеранів на державні посади. За його словами, депутат Думи, який має бойовий досвід, володіє «особливим видом легітимності», який «складно публічно оскаржити».

Блогер також зазначив, що ветерани війни проти України зрештою повинні стати «новою елітою», яка визначатиме подальший розвиток Росії.

Таким чином, прокремлівські військові блогери, ймовірно, формують у російському суспільстві очікування щодо ще більшої мілітаризації Держдуми після виборів.

Нагадаємо, Верховний суд Росії усунув опозиційну партію «Яблоко» від виборів до Держдуми, задовольнивши позов партії «Родина» через нібито порушення авторських прав, екстремістську пропаганду та іноземне фінансування. Аналітики зазначають, що Кремль намагається позбавити виборців можливості голосувати за єдину силу з відкритою антивоєнною позицією, боячись зростання громадського невдоволення через війну.

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