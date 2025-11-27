Путін зробив заяву про ризик нападу Росії на Європу

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент Росії Володимир Путін стверджує про відсутність у Москви намірів нападати на Європу та готовність зафіксувати це документально.

Заяву диктатора цитують російські засоби масової пропаганди.

За словами Путіна, про ризик нападу Росії на Європу говорять «шахраї». Він назвав це «брехнею» та «нісенітницею».

Реклама

«Тим не менш, якщо це розкручено у суспільній свідомості, якщо вони налякали своїх громадян і ті хочуть почути, що ми не збираємося, що в нас ніяких агресивних планів немає щодо Європи, — будь ласка, ми готові зафіксувати як завгодно», — сказав очільник Кремля.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський застеріг, що Путін може напасти на іншу європейську країну ще до закінчення війни проти України. Як пояснив глава держави, оскільки Кремль не досяг поставлених цілей і має «радикально налаштоване» суспільство, президент РФ буде змушений «шукати інші території», щоб показати якісь «надбання».

Своєю чергою міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія може відновити свій військовий потенціал для атаки на якусь країну НАТО на сході вже 2028 року — це раніше, ніж очікувалося.