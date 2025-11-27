- Дата публікації
Категорія
Політика
Путін зробив заяву про "стратегічну помилку Києва"
Путін учергове заявив про буцімто «нелегітимність» влади в Україні.
Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що не готовий підписувати документи щодо врегулювання з українською владою. Так, він радить українцям провести вибори.
Про це заявив президент РФ Володимир Путін, пише російське пропагандистське медіа ТАСС.
«Підписувати документи з нинішнім українським керівництвом безглуздо», — видав він.
Російський «фюрер» звинуватив Київ у «стратегічній помилці» через нібито страх проводити вибори.
Диктатор нагадав, що лише Верховна рада України має право на продовження своїх повноважень в умовах воєнного стану. Натомість президент — ні.
Раніше Путін висунув умову, виконання якої дозволить йому завершити війну в Україні.
«Війська України якщо підуть із займаних територій, тоді ми припинимо бойові дії, не підуть — досягнемо військовим шляхом. Кількість, скажімо, територій, що повертаються, збільшується, темп збільшується», — зазначив Путін.