Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1667
Час на прочитання
1 хв

Путін зробив заяву про "стратегічну помилку Києва"

Путін учергове заявив про буцімто «нелегітимність» влади в Україні.

Путін

Путін / © Associated Press

Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що не готовий підписувати документи щодо врегулювання з українською владою. Так, він радить українцям провести вибори.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, пише російське пропагандистське медіа ТАСС.

«Підписувати документи з нинішнім українським керівництвом безглуздо», — видав він.

Російський «фюрер» звинуватив Київ у «стратегічній помилці» через нібито страх проводити вибори.

Диктатор нагадав, що лише Верховна рада України має право на продовження своїх повноважень в умовах воєнного стану. Натомість президент — ні.

Раніше Путін висунув умову, виконання якої дозволить йому завершити війну в Україні.

«Війська України якщо підуть із займаних територій, тоді ми припинимо бойові дії, не підуть — досягнемо військовим шляхом. Кількість, скажімо, територій, що повертаються, збільшується, темп збільшується», — зазначив Путін.

