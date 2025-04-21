Путін зробив заяву про "великоднє перемир’я" та відповів на пропозицію Зеленського

Володимир Путін та Володимир Зеленський

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Президент Росії Володимир Путін підбив підсумки оголошеного ним «великоднього перемир’я» та відповів на пропозицію президента України Володимира Зеленського про подовження на 30 днів припинення вогню із припиненням атак на цивільні об’єкти.

Очільника Кремля цитують російські засоби масової пропаганди.

Так, Путін цинічно заявив, що бойові дії після «великоднього перемир’я» відновилися, хоча вони й не припинялися. Російський диктатор також стверджує, що під час перемир’я спостерігалося зниження бойової активності України, але було начебто понад 5000 атак.

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Президент РФ заявив про необхідність «розібратися» із пропозицією не бити по цивільних об’єктах. Москва проаналізує пропозиції щодо мораторію на удари по цивільних об’єктах і дасть відповідь.

Путін вкотре узявся запевняти, що Росія позитивно ставиться до будь-яких мирних ініціатив і розраховує, що Київ ставитиметься так само.

Нагадаємо, 20 квітня Зеленський пропонував подовжити оголошене Росією «великоднє перемир’я» на наступні 30 днів із повним припиненням вогню, однак станом на вечір того дня країна-агресорка не відповіла на пропозицію.

21 квітня Міністерство оборони РФ заявило про завершення «великоднього перемир’я» та продовження війни.