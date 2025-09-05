Путін зробив заяву про війну в Україні: навіщо кличуть Зеленського до Москви

Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін вважає, що наразі домовитися про мир з президентом України Володимиром Зеленським неможливо. Однак диктатор не відкидає можливість зустрічі.

Про це він заявив пропагандистам РФ.

«Буквально нещодавно Київ виключав можливості прямих контактів із Москвою, а зараз просить про них», — сказав Путін.

Водночас він запевнив, що «Росія дає стовідсоткову гарантію безпеки Зеленському у Москві», якщо він туди прибуде.

Крім того, Путін не бачить сенсу у прямих контактах із Зеленським, але готовий до них.

«Наразі щодо ключових питань домовитися із Зеленським буде неможливо», — додав він.

Раніше Путін заявив, що готовий до зустрічі із Зеленським у Москві.

На заяви Путіна про зустріч із Зеленським відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він зазначив, що наразі щонайменше сім країн готові прийняти зустріч лідерів України та Росії, щоб покласти край війні.

«Австрія, Святий Престол, Швейцарія, Туреччина та три держави Затоки. Це серйозні пропозиції — і президент Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який момент», — написав Сибіга в соцмережі Х.

Також запрошення Зеленського до Москви прокоментував його радник із комунікацій Дмитро Литвин.

«Зазвичай, Путін тікає з Москви, коли хтось наближається до неї та хоче поговорити. Наприклад, коли свій рейд здійснив Пригожин — Путін просто втік», — написав він у Х.

Сам Зеленський сказав, що не поїде до Москви, адже є інші майданчики для зустрічі.