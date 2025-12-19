Путін зробив заяву про вибори в Україні: чи припинить РФ удари

Російський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що «готовий подумати» над тим, щоб утриматися від ударів углиб території України на час виборів.

Про це Путін сказав під час «прямої лінії» сьогодні, 19 грудня.

«Скажу річ, яка може прозвучати неочікувано. Ми готові подумати над тим, щоб забезпечити безпеку під час виборів на Україні. Хоча б припинити, утриматися від ударів углиб території у день голосування», — запевнив диктатор.

Водночас, диктатор вимагає, що українці, які проживають в РФ, теж голосували. Звісно, можна припустити, що Путін уже наперед знає, як змусити їх голосувати «правильно».

«І якщо вже вибори будуть, то тоді ми маємо право вимагати від тих, хто їх організуватиме, щоб були організовані вибори та надано право українцям, які зараз проживають у Росії, проголосувати на території Російської Федерації», — заявив диктатор.

Путін стерджує, що на території РФ зараз проживає від 5 до 10 млн громадян України. Незалежно підтвердити ці дані не можна.

Водночас, диктатор додав, що не дозволить використовувати проведення виборів в Україні «виключно для того, щоб зупинити наступ російських військ».

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує голосування через «Дію» на виборах.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що потрібно провести президентські вибори в Україні, бо, мовляв, їх «давно не було». Згодом він повторив свою заяву та додав, що питання виборів начебто є одним з найобговорюваніших серед громадян України.