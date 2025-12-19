Путін зробив цинічну заяву про "завершення" війни в Україні

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Російський «фюрер» Володимир Путін цинічно заявив, що нібито Україна, відмовляється від завершення війни мирними засобами. Мовляв, Москва цього не бачить.

Про це російський диктатор заявив під час щорічних «Підсумків року з Володимиром Путіним».

З його слів, нібито Росія готова і навіть «хоче» завершити війну «миром на основі принципів, викладених президентом Росії влітку 2024 року в МЗС РФ».

Реклама

Путін каже, що у Кремлі «відчувають і знають» про «якісь сигнали» від України, що вони готові вести діалог. Втім, нахабно стверджує диктатор, Москва «поки не бачить готовності Києва обговорювати територіальне питання».

«Росія готова завершити „конфлікт“ (як в Кремлі часто називають розпочату війну — Ред.) на Україні, якщо будуть усуненні першопричин кризи», — зухвало висловився «фюрер».

Нагадаємо, окрім того, диктатор Володимир Путін назвав умови завершення війни в Україні. З його слів, нібито у Києві «не захотіли виводити війська з Донбасу та після стамбульських переговорів і зараз відмовляються».