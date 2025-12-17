Путін зробив заяву щодо досягнення цілей війни проти України

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін пригрозив, що Москва доб’ється досягнення своїх цілей воєнним шляхом, якщо Україна та її «закордонні покровителі» відмовляться від розмови.

Про це російський диктатор сказав під час виступу 17 грудня.

«Цілі „спеціальної воєнної операції“ (війни проти України — ред.), безумовно, будуть досягнуті», — наголосив очільник Кремля.

Він пригрозив домогтися свого воєнним шляхом.

«Ми воліли б зробити це і усунути першопричини конфлікту за допомогою дипломатії. Але якщо протиборча сторона, їхні закордонні покровителі від розмови по суті відмовляться, Росія доб’ється звільнення історичних земель (окупації українських територій — ред.) воєнним шляхом», — додав Путін.

Нагадаємо, напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков цинічно заявив про бажання РФ «зупинити війну», але виключно через досягнення загарбницьких цілей та забезпечення власних інтересів. Водночас Москва відкинула ідею різдвяного перемир’я та готується аналізувати майбутню заяву лідерів ЄС щодо гарантій безпеки для Києва.

Своєю чергою заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив про готовність Москви до дипломатичного вирішення війни, стверджуючи, що сторони перебувають «на порозі» угоди. Проте Рябков одразу висунув ультиматуми: Кремль не піде на компроміси щодо контролю над п’ятьма окупованими регіонами України та категорично відкидає будь-яку присутність військ НАТО на українській території.