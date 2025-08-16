Путін зробив заяву щодо припинення війни після переговорів з Трампом

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент Російської Федерації Володимир Путін у суботу, 16 серпня, після проведених на Алясці переговорів з американським президентом Дональдом Трампом, зробив низку цинічних заяв про припинення війни.

Президента держави-агресорки цитують пропагандисти державного російського агентства «РИА Новости».

За його словами, Росія начебто хотіла би скорішого припинення бойових дій в Україні та додав, що в основу врегулювання має бути покладено «усунення першопричин кризи».

Путін заявив, що на переговорах з Трампом він мав можливість «спокійно та детально викласти позицію Росії щодо ситуації в Україні».

Він також додав, що Росія з повагою ставиться до позиції адміністрації Трампа щодо необхідності якнайшвидшого припинення бойових дій в Україні.

Президент Росії зазначив, що на переговорах було обговорено практично всі напрямки взаємодії, назвав розмову з Трампом «відвертою та змістовною», яка «наближає до потрібних рішень».

Раніше журналіст американського видання Axios Барак Равід з посиланням на джерело, обізнане зі змістом переговорів Трампа і Путіна, повідомив, що президент держави-агресорки висловив готовність заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях. Але натомість він вимагає виведення українських військ з Донецької області.

Як повідомлялося, 16 серпня президент США Дональд Трамп у розмові з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами заявив, що Путін замість перемир’я віддає перевагу «всеосяжній угоді» про припинення війни.

Під час інтерв’ю після саміту Трамп закликав Зеленського укласти угоду з Росією та додав, що готовий бути присутнім на можливій зустрічі Зеленського і Путіна.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в понеділок, 18 серпня, у Вашингтоні український президент Володимир Зеленський вимагатиме роз’яснень відмови американського лідера від вимоги про припинення вогню.