Путін зриває переговори і відверто погрожує: в ISW попереджають про небезпечні сигнали

Диктатор-президент Росії Володимир Путін підтвердив відданість своїм початковим воєнним цілям в Україні і небажання йти на компроміси. Він намагається формувати міжнародний інформаційний простору під час переговорного процесу, що триває.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики проаналізували інтерв’ю Путіна англомовному новинному журналу India Today. У розмові “фюрер” заявив, що Росія завершить війну в Україні, коли досягне поставлених перед початком так званої “сво” цілей. З його слів, Київ мав би зрозуміти, що «найкращий спосіб» вирішити війну – погодитися на мирне врегулювання, подібне до того, яке Росія намагалася нав'язати Україні 2022-го, посилаючись на Стамбульську угоду. Вона означала повну капітуляцію України.

Він нахабно наголосив, мовляв, РФ хоче «захистити» етнічних росіян, російську мову та Російську православну церкву в Україні. Це, акцентують в ISW виправдання, які Кремль часто використовує для своєї вимоги щодо усунення чинного українського уряду та його заміни проросійським урядом. Згадав диктатор і вимогу, щоб НАТО не розширювалося далі.

“ISW продовжує оцінювати, що Путін, зокрема, розпочав своє повномасштабне вторгнення, щоб знищити НАТО та захопити контроль над усією Україною. Його початкові воєнні вимоги включають не лише вимоги України, а й НАТО та Заходу”, - наголосили у звіті.

Аналітики зауважують, що Путін намагається хибно представити свої воєнні цілі як такі, що географічно обмежені виключно Донецькою та Луганською областями. Мовляв, РФ «не мала іншого вибору», окрім як визнати так звані ДНР та ЛНР. Нібито він пропонував Україні вивести свої війська з території Донбасу, щоб уникнути бойових дій 2022-го, але Київ відмовився. Тепер Росія, пригрозив “фюрер”, захопить всю територію цих областей військовим шляхом.

В інтерв'ю індійському медіа Путін спробував приховати відмову від останньої мирної пропозиції США. Мовляв, там є пункти, з якими Росія не може погодитися, але що він не надаватиме більше деталей, щоб «не зірвати» мирний процес.

“ISW продовжує вважати, що Кремль навмисно утримується від публічного обговорення зустрічі 2 грудня, щоб приховати відмову Росії від мирної пропозиції США та України, яка не враховувала всі абсолютистські воєнні вимоги Росії”, - наголосили у звіті.

Інші кремлівські чиновники також продовжували публічно демонструвати свою відданість початковим воєнним цілям Путіна. ISW продовжує оцінювати, що Москва вживає широких зусиль когнітивної війни напередодні та під час поточного переговорного процесу, метою якого є зобразити перемогу Росії на полі бою як неминучу та неминучу, щоб Україна та Захід мали поступитися її вимогам зараз.

“Однак військова перемога Росії не є неминучою чи неминучою, і Захід зберігає значну роль у тому, як завершиться війна Росії проти України”, - підсумували в Інституті.

Нагадаємо, Путін зробив несподівану заяву про відновлення Радянського Союзу. Мовляв, це було б «безглуздим». Причиною розпаду СРСР Путін назвав тогочасну «систему» та заявив, що не потрібно «шукати винних».

Окрім того, він вигадав нову причину війни в Україні. Начебто так звана «спеціальна воєнна операція» є не початком війни, а нібито «спробою її закінчити». Також російський «фюрер» заявив, що це нібито, навпаки, «Захід розв’язав війну проти Росії українськими руками».