Путін зупинить війну?: опозиціонер назвав термін, коли диктатор ухвалить остаточне рішення

Путін на роздоріжжі: опозиціонер назвав термін, коли РФ може зупинити війну / © ТСН.ua

Реклама

Ймовірно, до літа Путін тягнутиме час і зважуватиме, продовжувати чи зупиняти війну.

Таку думку висловив російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков в ефірі FREEДОМ.

«Ось вона, розвилка, дуже проста. Нова ескалація може бути будь-якою. Або, припустімо, Україні дали зброю, або залучення інших країн до процесу. Можливо, всередині російських еліт відбудеться якась ескалація. Коли почнеться якийсь серйозний розкол, і Путін, щоб запобігти всім негативним наслідкам, буде змушений зважати на думку своїх бояр. Щось із цього», — вважає Гудков.

Реклама

Колишній депутат Держдуми РФ також не виключає, що за деякий час Путін зрозуміє: безглуздо тягнути, адже проривів на фронті немає. А відносини з американцями тільки погіршуються. Це може вплинути на рішення диктатора погодитися на мирну угоду. Проте для цього Кремлю необхідно готувати громадську думку. І зазвичай опрацьовуються одразу кілька сценаріїв.

«Я думаю, Путін буде зважувати. Думаю, влітку він буде зважувати — що йому вигідніше: продовжувати війну або зупиняти», — зазначив Гудков.

На його думку, поки що диктатор буде тягнути час і намагатися балансувати в ситуації, що склалася, а вже влітку ухвалюватиме рішення.

«До літа Путін намагатиметься все, що можна, вичавити ось із цієї холодної війни, з усіх перемовин. Але поки я бачу, що він буде затягувати, планує затягувати, відкладаючи рішення», — підсумував росіянин.

Реклама

Раніше президент Володимир Зеленський назвав головну перешкоду для миру.