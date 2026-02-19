- Дата публікації
Путін зупинить війну?: опозиціонер назвав термін, коли диктатор ухвалить остаточне рішення
На думку Гудкова, Путін зважує ризики між новою ескалацією та мирною угодою.
Ймовірно, до літа Путін тягнутиме час і зважуватиме, продовжувати чи зупиняти війну.
Таку думку висловив російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков в ефірі FREEДОМ.
«Ось вона, розвилка, дуже проста. Нова ескалація може бути будь-якою. Або, припустімо, Україні дали зброю, або залучення інших країн до процесу. Можливо, всередині російських еліт відбудеться якась ескалація. Коли почнеться якийсь серйозний розкол, і Путін, щоб запобігти всім негативним наслідкам, буде змушений зважати на думку своїх бояр. Щось із цього», — вважає Гудков.
Колишній депутат Держдуми РФ також не виключає, що за деякий час Путін зрозуміє: безглуздо тягнути, адже проривів на фронті немає. А відносини з американцями тільки погіршуються. Це може вплинути на рішення диктатора погодитися на мирну угоду. Проте для цього Кремлю необхідно готувати громадську думку. І зазвичай опрацьовуються одразу кілька сценаріїв.
«Я думаю, Путін буде зважувати. Думаю, влітку він буде зважувати — що йому вигідніше: продовжувати війну або зупиняти», — зазначив Гудков.
На його думку, поки що диктатор буде тягнути час і намагатися балансувати в ситуації, що склалася, а вже влітку ухвалюватиме рішення.
«До літа Путін намагатиметься все, що можна, вичавити ось із цієї холодної війни, з усіх перемовин. Але поки я бачу, що він буде затягувати, планує затягувати, відкладаючи рішення», — підсумував росіянин.
