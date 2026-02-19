ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
351
Час на прочитання
2 хв

Путін зупинить війну?: опозиціонер назвав термін, коли диктатор ухвалить остаточне рішення

На думку Гудкова, Путін зважує ризики між новою ескалацією та мирною угодою.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Путін на роздоріжжі: опозиціонер назвав термін, коли РФ може зупинити війну

Путін на роздоріжжі: опозиціонер назвав термін, коли РФ може зупинити війну / © ТСН.ua

Ймовірно, до літа Путін тягнутиме час і зважуватиме, продовжувати чи зупиняти війну.

Таку думку висловив російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков в ефірі FREEДОМ.

«Ось вона, розвилка, дуже проста. Нова ескалація може бути будь-якою. Або, припустімо, Україні дали зброю, або залучення інших країн до процесу. Можливо, всередині російських еліт відбудеться якась ескалація. Коли почнеться якийсь серйозний розкол, і Путін, щоб запобігти всім негативним наслідкам, буде змушений зважати на думку своїх бояр. Щось із цього», — вважає Гудков.

Колишній депутат Держдуми РФ також не виключає, що за деякий час Путін зрозуміє: безглуздо тягнути, адже проривів на фронті немає. А відносини з американцями тільки погіршуються. Це може вплинути на рішення диктатора погодитися на мирну угоду. Проте для цього Кремлю необхідно готувати громадську думку. І зазвичай опрацьовуються одразу кілька сценаріїв.

«Я думаю, Путін буде зважувати. Думаю, влітку він буде зважувати — що йому вигідніше: продовжувати війну або зупиняти», — зазначив Гудков.

На його думку, поки що диктатор буде тягнути час і намагатися балансувати в ситуації, що склалася, а вже влітку ухвалюватиме рішення.

«До літа Путін намагатиметься все, що можна, вичавити ось із цієї холодної війни, з усіх перемовин. Але поки я бачу, що він буде затягувати, планує затягувати, відкладаючи рішення», — підсумував росіянин.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав головну перешкоду для миру.

Дата публікації
Кількість переглядів
351
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie