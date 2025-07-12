Путін зустрінеться з Зеленським тільки за однієї умови: Кислиця сказав, чого вимагає Кремль

Зеленський та Путін / © ТСН

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Російський диктатор Володимир Путін готовий до особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським лише в разі, якщо Київ спочатку капітулює.

Про це в інтерв’ю The Kyiv Independent заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

За його словами, формат переговорів на рівні делегацій фактично вичерпав себе, оскільки російська сторона не має мандата на жодні компроміси.

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Кислиця зазначив, що у російській делегації немає внутрішніх дискусій чи пошуку рішень — вони просто виконують вказівки Путіна. А мандат у нього один — змусити Україну капітулювати.

Дипломат пояснив, що українська сторона пропонувала припинення вогню як перший крок до діалогу, але Кремль відкинув цю пропозицію.

«Росіяни прямо заявляють: спершу — капітуляція, потім — зустріч лідерів, а далі — виконання наших вимог», — додав заступник міністра.

У МЗС наголошують, що Україна не прийме жодної формули капітуляції і продовжить боротися як на полі бою, так і на дипломатичному фронті.

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Нагадаємо, Перемовини між Україною та Росією відновилися вперше з 2022 року — зустріч делегацій пройшла 16 травня у Стамбулі, Туреччина. Цей контакт став першим офіційним діалогом за понад два роки.

Російська сторона, як повідомляє журналіст The Economist Олівер Керролл, озвучила неприйнятні вимоги й навіть погрожувала новими військовими наступами та захопленням територій.

Володимир Зеленський 14 червня наголосив, що подальші перемовини залежать від завершення процесу обміну полоненими.

16 червня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що дата нового раунду переговорів наразі не визначена, а також додав, що Росія не планує змінювати переговорний майданчик у Туреччині.

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