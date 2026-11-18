Путін і Сі. / © Associated Press

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Диктатор-президент РФ Володимир Путін під час саміту АТЕС у Шеньчжені зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Зустріч тривала понад дві години.

Про це повідомляють CNN і Sky News.

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Сі і Путін не шкодували лестощів на адресу один одного. Китайський лідер порівняв російсько-китайські відносини з «горою, непідвладною вітру та дощу». З його слів, Пекін і Москва повинні вжити більш конкретних кроків для поглиблення всебічної співпраці та «очолити та просувати тенденцію до багатополярного світу».

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Ба більше — Сі заявив, що відносини між країнами «слугують моделлю для нового типу взаємин» між великими державами.

Своєю чергою, Володимир Путін заявив про зміцнення відносин між РФ і КНР. За його словами, співпраця двох країн «на підйомі», а Москва і Пекін нібито працюють «стабільно і позитивно на міжнародній арені» над формуванням справедливішого багатополярного світового порядку.

Зауважимо, перед зустріччю з Сі Путін виступив на діловому саміті АТЕС. «Фюрер» заявив, що Євросоюз не зміг адаптуватися до наслідків санкцій проти Росії та відмови від російських енергоресурсів, внаслідок чого втрачає промисловий потенціал та конкурентоспроможність.

Зустріч Сі і Путіна — що говорили про Україну

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ повідомив, що Путін та Сі Цзіньпін обговорили тему «українського врегулювання» на переговорах. З його слів, «фюрер» на зустрічі згадував про контакти з американськими посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Москві.

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Нагадаємо, 19 листопада в Шеньчжені (Китай) має відбутися тристоронній саміт за участю Дональда Трампа, Цзіньпіна і Володимира Путіна. Наразі в МЗС КНР порядок денний зустрічі не розкривають. Офіційно лідери планують обговорити ядерне роззброєння та стратегічну стабільність. Водночас у Києві та Європі побоюються, що за зачиненими дверима можуть обговорювати майбутнє війни в Україні без участі самої України.

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