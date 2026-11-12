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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2008
Час на прочитання
2 хв

Путін зустрівся з посланцями Трампа: диктатор зробив перші заяви про "мир" і лінію розмежування (оновлено)

Кремлівський «фюрер» знову озвучив низку цинічних і ультимативних заяв щодо України та її майбутнього.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Віткофф і Путін.

Віткофф і Путін. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У Кремлі розпочалася зустріч посланців США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським президентом-диктатором Володимиром Путіним.

ТСН.ua зібрав заяви «фюрера», які він озвучив перед початком переговорів.

На початку зустрічі Путін не втратив нагоди висловити дифірамби американському лідеру Дональду Трампу і нахабно подякував за організацію контактів між Києвом і Москвою. Зокрема, зі слів диктатора, заплановано обговорення територіальних питань.

Російський «фюрер» зухвало запропонував організувати гуманітарну місію з Костянтинівки, яку нібито окупували його війська, за прикладом Олешків. З його слів, РФ нібито контролює безпеку в місті та навіть «готова її забезпечити».

Не минулося без традиційних і давно відомих ультиматумів Кремля, а також погроз. Путін брехливо висловився, мовляв, для РФ «існує лише одна лінія розмежування» з Україною — «лінія державного кордону». Водночас збереження так званих «сірих зон», наголошує він, нібито зробить будь-які домовленості «нестійкими» і «унеможливить досягнення тривалого миру».

Окрім того, він знову пригрозив іноземним військовим в Україні. Мовляв, їхня присутність «буде означати продовження війни», а також є для Москви «неприйнятною». Ба більше, пригрозив господар Кремля, підрозділи нібито стануть «законною ціллю» для російських військ.

Путін цинічно заявив, що нібито хотів, аби «мир в Україні настав уже». Втім, конкретних кроків для припинення російської агресії у цих заявах не озвучив.

Мирні переговори — останні новини

Financial Times пише про те, що Європа опинилася в глухому куті після зустрічі в Абу-Дабі. Зокрема, вони досі не можуть визначитися, хто саме має представляти їхні інтереси на переговорах з РФ. Втім, однією з перешкод залишається категоричне небажання Москви бачити європейців за столом переговорів.

У Sky News вважають, що оптимізм після зустрічі в Абу-Дабі передчасний. Зазначається, що хоч переговори і назвали «продуктивними», однак гучні оцінки не підкріплено проривом у ключових питаннях.

Сьогодні Віткофф і Кушнер після зустрічі з Путіним вирушать до Дубліна. Там вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським. За словами українського лідера, головною темою розмови стануть переговорів в Абу-Дабі та підсумки їхньої зустрічі з Путіним.

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