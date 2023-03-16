Путін зустрівся з олігархами, щоб знову зімітувати "нормальність" становища Росії — Фурса

Весь виступ Путіна зрештою звівся до фрази про "дефіцит ріпи" у громадян Євросоюзу.

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з олігархами, щоб в черговий раз зімітувати, що в країні все добре, а війна та санкції більше шкодять Заходу, ніж Росії.

Таку думку у своєму блозі на сайті NV висловив колумніст та інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Він зазначив, що весь виступ Путіна зрештою звівся до фрази про "дефіцит ріпи" у громадян Євросоюзу.

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"Путін таким чином каже, що нічого, що є санкції на нафту, нічого, що втратили ринок газу Європи, адже у нас є "рєпа". І будемо цю "рєпу" продавати. На Заході немає чого їсти. Скоро організуємо РіпаПром, 51% акцій якого запишемо на бабусю Кабаєвої, і будемо експортувати", - зазначив Фурса.

Банкір зазначив, що всі ці заяви Путін зводяться до "імітації нормальності".

"Імітація ситуації, де нічого не відбувається. Все йде по плану. А дефіцит бюджету — не дивіться туди. Он, в Європі нема чого їсти", - написав Фурса.

Колумніст зазначив, що збиття двома російськими винищувачами американського безпілотника це також імітація, але на цей раз сили. Фурса зазначив, що у Росії збиття безпілотника подають, як потоплення авіаносця.

"Росія — країна постійної імітації. Країна, яка емітує велич, плутаючи її з великою територією. Країна, що імітує стабільність, плутаючи його зі скочуванням в маразм. Країна, що імітує боротьбу за свободу, плутаючи це з фашизмом", - зазначив Фурса.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін вкотре цинічно заявив про війну РФ проти України. Мовляв, найголовніше, щоб "товари йшли".

Крім того, раніше повідомлялось, що Путін здійснює тиск на російську бізнес-еліту, змушуючи збільшувати свої інвестиції в Росії та підтримувати економіку в умовах західних санкцій.

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