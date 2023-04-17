Путін зустрівся з Шойгу: про що той доповів президенту Росії

Зокрема, міністр доповів, що Тихоокеанський флот відпрацював питання готовності до застосування зброї стратегічними підводними ракетоносцями.

Президент Росії Володимир Путін зустрівся 17 квітня з міністром оборони Сергієм Шойгу.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

"Шойгу доповів Путіну про перебіг раптової перевірки на Тихоокеанському флоті", – йдеться в повідомленні.

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На зустрічі президент РФ також заяв про "явні пріоритети застосування Збройних сил, насамперед це стосується українського напрямку, але завдання розвитку флоту ніхто не скасовував". Господар Кремля, звертаючись до Шойгу, розпорядився продовжити роботу з розвитку флоту, подумати про підготовку нових перевірок.

Путін також сказав, що перший етап раптової перевірки на Тихоокеанському флоті пройшов начебто "на дуже високому рівні". Господар Кремля зазначив, що сили ВМФ РФ можуть використовуватись у конфліктах на будь-яких напрямках.

Очільник Міноборони РФ доповів, що під час раптової перевірки флоту відпрацьовано питання готовності до застосування зброї стратегічними ракетними підводними човнами.

Водночас Шойгу анонсував, що 18 квітня Тихоокеанський флот розпочне завершальний етап перевірки на Далекому Сході. Він уточнив, що стратегічні ракетоносці здійснять польоти до центральної частини Тихого океану з імітацією ударів по корабельних групах.

Російські ЗМП повідомляють, що в перевірці Тихоокеанського флоту беруть участь понад 25 тис. військових, 167 кораблів, 12 підводних човнів, 89 літаків і вертольотів.

Нагадаємо, Шойгу 14 квітня заявив про початок раптової перевірки на Тихоокеанському флоті. В цих межах флот було піднято за тривогою в повному складі і розпочато приведення у вищий ступінь боєготовності.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що РФ розпочала навчання Тихоокеанського флоту, щоб продемонструвати свою військово-морську міць. Москва намагається набути привабливості для Пекіна напередодні візиту до Росії міністра оборони Китаю Лі Шанфу.

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