Путін звільнив Шойгу: у США відреагували на зміни в Міноборони РФ

Перестановки в Міністерстві оборони Росії - звільнення міністра Сергія Шойгу та призначення Андрія Бєлоусова - свідчать про те, що кремлівський"фюрер" Володимир Путін хоче продовжувати свою загарбницьку війну проти України.

Про це під час брифінгу заявив заступник речника Держдепу Сполучених Штатів Америки Ведант Пател.

"Ми вважаємо, що це ще одне свідчення того, що Путін відчайдушно хоче продовжувати свою загарбницьку війну проти України, незважаючи на те, що вона завдає значних збитків російській економіці і призводить до великих втрат російських військ, які, за деякими оцінками, сягають 315 тисяч осіб", – зазначив представник Держдепу.

За його словами, російський диктатор міг би закінчити війну будь-якої миті, вивівши війська, "замість того, щоб продовжувати щодня здійснювати жорстокі атаки на український народ".

Нагадаємо, 12 травня президент-диктатор РФ Володимир Путін звільнив Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ. Він стане секретарем ради безпеки РФ.

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