Путін звільнив з посади голову "Роскосмосу", який може стати новим "гауляйтером" на Донбасі

58-річний Рогозін пропрацював на цій посаді трохи більше чотирьох років – від кінця травня 2018 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Кремля.

"Звільнити Рогозіна Дмитра Олеговича з посади генерального директора державної корпорації з космічної діяльності "Роскосмос". Цей Указ набуває чинності з дня його підписання", – йдеться в документі.

Водночас російський диктатор призначив на посаду голови "Роскосмосу" колишнього віцепрем'єра Юрія Борисова.

Нагадаємо, раніше про ймовірне звільнення Рогозіна писали російські медіа. Вони також вказували, що Путін любить Рогозіна, тому може призначити головою своєї адміністрації або ж "гауляйтером" на окупованих територіях України.

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