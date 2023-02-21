Путін звинуватив країни Заходу у намірах перевести війну в Україні у "фазу глобального протистояння"

Президент-диктатор Росії Володимир Путін вкотри накинувся зі звинуваченнями на адресу Заходу. Зокема, йдеться про ніби-то спробу перевести війну в Україні у "фазу глобального протистояння".

Про це глава Кремля заявив під час виступу перед Федеральними зборами РФ 21 лютого.

"Еліта Заходу не приховує свої цілі - завдати Росії стратегічну поразку, покінчити з нами раз і назавжди. Тобто Захід має намір перевести локальний конфлікт у фазу глобального протистояння. У цьому випадку йдеться вже про існування нашої країни. Але Захід також не може не надавати собі звітність про те, що перемогти Росію на полі битви неможливо. Тому веде проти нас все більш агресивну інформаційну атаку", - висловився кремлівський диктатор.

За його словами, країни Заходу нібито "перекручують історичні факти, нападають на російську культуру, православну церкву та інші традиційні релігійні організації країни". Натомість Москва "зобов’язана захистити дітей". "Ми захистимо їх від деградації і ворожнечі", - заявив "фюрер".

Також вкотре Путін заявив, що Захід намагатиметься розхитати і розколоти російське суспільство.

Нагадаємо, також Путін пригрозив ескалацією у війні, якщо Україна отримає далекобійну зброю. За його словами, Захід намагається переламати хід бойових дій в Україні, збільшуючи військові поставки Києву. Однак, завив диктатора, це лише ускладнить ситуацію.

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