Путін звинуватив США у підтримці "кривавого перевороту" в Україні і заступився за Януковича

Президент РФ продовжує спотворювати події 2014 року.

Президент Росії Володимир Путін відповів на питання журналіста про те, що Москва поводиться непередбачувано на міжнародній арені. Він заявив, що це США так себе ведуть і як приклад навів те, що США підтримали Революцію Гідності в Україні. Глава країни-агресора продовжує називати події на Майдані "держпереворото".

Про це Путін розповів на пресконференції після завершення переговорів.

Він заявив, що саме Революція Гідності стала причиною окупації Криму і війни на Донбасі. Хоча, як відомо, захоплення півострова почався ще 20 березня 2014 року, коли при владі був Віктор Янукович, який втік 22 лютого.

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"Якщо ви візьмете ситуацію з Україною, з Кримом — від цього все танцює. А що стабільного в тому, що підтримали "державний переворот" в Україні. Коли колишній президент Янукович погодився з усіма вимогами опозиції. Він готовий був по суті піти від влади і через місяці три оголосити нові вибори. Ні, треба було зробити кривавий "державний переворот", який привів до відомих наслідків — Південний Схід і Крим", — сказав Путін.

Нагадаємо, ТСН.ua в текстовій онлайн-трансляції розповіло про події в Женеві і як реагує світ на переговори президентів США та Росії.

16 червня Джо Байден і Володимир Путін провели переговори на старовинній віллі поруч з мальовничим Женевським озером.

Також президент РФ зазначив, що питання України піднімався, але не дуже докладно. Тему вступу країни в НАТО обговорили "мазком".

Відбулася довгоочікувана зустріч Володимира Путіна та Джо Байдена – "Секретні матеріали"

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