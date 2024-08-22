Путін звинуватив Україну у спробі атакувати Курську АЕС: в РНБО відреагували

Зазначається, що загроза ядерної провокації зі боку РФ цілком реальна, оскільки в справу вже включився особисто Путін.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив ЗСУ у спробі в ніч проти 22 серпня атакувати Курську АЕС. Це є неправдою і свідчить про те, що самі росіяни можуть здійснити цю провокацію.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Очільник ЦПД зауважив, що "розсипався" бажаний для росіян сценарій зі штурмом українськими військами Курської АЕС для подальшого звинувачення в ядерному тероризмі. І тепер до пропаганди загрози ядерного терору підключився Путін.

"Російський нелегітимний розповів, що буцімто ЗСУ намагалися вночі атакувати АЕС. Чиста брехня, яка вийшла після провальних заяв росіян про підготовку Україною "ядерної провокації" на Курській і Запорізькій АЕС у минулу п’ятницю", – наголосив Коваленко.

Він припустив, самі росіяни можуть здійснити цю провокацію та намагатимуться вивести її на міжнародний рівень.

"Загроза ядерної провокації зі сторони рф цілком реальна, оскільки в справу вже включився особисто путін", – резюмував керівник ЦПД.

Нагадаємо, на початку української операції на Курщині російські пропагандисти та Z-військкори припускали, що метою ЗСУ може бути АЕС у відповідь на російську окупацію Запорізької атомної електростанції. Однак видання The Economist з посиланням на власні джерела повідомило, що захоплення Курської АЕС видається малоймовірним.

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