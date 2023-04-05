Путін звинуватив ЄС у деградації відносин з РФ та заявив про "геополітичне протистояння"

Володимир Путін знову знайшов винних у тому, що більшість цивілізованих країн скорочують будь які відносини з Росією.

Диктатор Володимир Путін заявив, що дипломатичні відносини Росії та Євросоюзу сильно деградували через нібито "геополітичне протистояння Європи з РФ".

Про це глава Кремля заявив 5 квітня під час церемонії вручення вірчих грамот послами зарубіжних країн.

"Голова Європейського Союзу, який тут перебуває, напевно, поділяє думку, що відносини цього об'єднання з Росією в останні роки сильно деградували, на наш великий жаль. Причину цього бачимо в тому, що залишивши осторонь свою основну, початкову місію, функцію розвитку економічного співробітництва, інтеграцію на європейському континенті, Євросоюз ініціював геополітичне протистояння з Росією", - заявив він.

Путін також висловив сподівання на поліпшення відносин РФ і Європи.

"Хотів би висловити надію на те, що всі дії, які завдають шкоди нашим відносинам, все ж таки залишаться у минулому і ми зробимо все для того, щоб побудувати їх у потрібному ключі і для Росії, і для економік країн-членів цієї організації. Ми все ж таки сподіваємося, що вигода взаємної співпраці з часом візьме гору", - сказав диктатор.

Нагадаємо, Путін назвав "винного" у війні в Україні.

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