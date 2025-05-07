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Путін звинуватив Румунію та Болгарію в початку війни в Україні: в Бухаресті різко відповіли
У Бухаресті назвали заяви Путіна маніпуляцією та нагадали, хто справжній агресор.
Міністерство закордонних справ Румунії різко спростувало заяви Володимира Путіна про те, що Румунія та Болгарія нібито спровокували війну в Україні.
Про це повідомило видання Digi24, посилаючись на речника Андрея Царнеа.
«Єдина країна, яка загрожує регіональній безпеці в Європі, — це Російська Федерація, яка веде незаконну і невиправдану війну, що супроводжується численними воєнними злочинами проти цивільного населення в Україні, а також російською кампанією дезінформації та антиєвропейською і антинатовською пропагандою», — зазначив Царнеа.
У 90-хвилинному пропагандистському фільмі «Росія. Кремль. Путін. 25 років», створеній пропагандистом Павлом Зарубіним, показано архівні кадри, де Путін критикує розміщення американських баз у Болгарії та Румунії. Тоді він заявив, що «так звані легкі передові американські бази з’являються в Болгарії та Румунії, по одній у кожній країні. І ми маємо повне право відкрито запитати себе: проти кого відбувається ця експансія?»
Водночас в сучасному коментарі диктатор додає: «Це було послання, яке я хотів донести до наших партнерів і колег, сподіваючись, що вони нас почують і змінять своє ставлення до Росії. Але, на жаль, нас не почули. Тобто почули, але не відреагували належним чином. Зрештою, це призвело до сьогоднішніх трагічних подій в Україні».
Також у фільмі кремлівський очільник намагається виправдати анексію Криму, атакує західні цінності та висловлює «надію», що йому не доведеться застосовувати ядерну зброю.
Нагадаємо, неділю, 4 травня, в сусідній Румунії відбувся «другий» за останні пів року перший тур президентських виборів. Проте результати знову невтішні й навіть шокувальні.