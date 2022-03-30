"Путіна дезінформують": розвідка США заявила про недовіру президента РФ до Міноборони

Наразі між очільником Кремля та Міністерством оборони спостерігається напруженість.

Радники президента Росії Володимира Путіна навмисно дезінформують його щодо ситуації на фронті в Україні, адже бояться казати йому про провал військ у війні.

Про це з посиланням на розвідку США повідомляє NBC.

Зазначається, що між Путіним і Міноборони Росії існує "постійна напруга".

"Ми вважаємо, що його радники дезінформують Путіна про те, наскільки погано працюють російські військові та як російську економіку калічать санкції, тому що його старші радники занадто бояться сказати йому правду", – розповів чиновник з американської розвідки.

За даними джерел, Путін не знав про те, що російські військові використовували та втратили військовослужбовців строкової служби в Україні, заявивши, що ця відсутність інформації свідчить про "явний збій у потоці точної інформації до російського президента".

"У нас є інформація, що Путін відчув, що введений російськими військовими в оману. Зараз між Путіним і Міноборони існує стійка напруженість через недовіру Путіна до керівництва Міноборони", – додав американський чиновник.

Нагадаємо, в Держдепартаменті США вважають, що Путін не готовий йти на компроміси, аби припинити війну в Україні.

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