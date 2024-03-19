Путіна хоче створити "санітарну зону" в Україні: ISW оцінили плани диктатора

Диктатор прагне, аби ця "зона" була недосяжною для обстрілів.

Російський диктатор Володимир Путін знову наголосив на ідеї створення так званої демілітаризованої "санітарної зони" на підконтрольних Україні територіях через "трагічні події на українсько-російському кордоні" маючи на увазі події у Бєлгородській та Курській областях.

Про це йдеться у свіжому звіті Інститут вивчення війни (ISW).

В ISW зауважують, що такі заяви президента-диктатора РФ узгоджуються з нещодавнім закликом заступника голови Радбезу Дмитра Медведєва щодо повної ліквідації української державності та поглинання її Кремлем.

"Путін назвав глибину цієї демілітаризованої зони "окремим питанням" і відмовився обговорювати, які території і коли потрібно зайняти Росії, але зазначив, що РФ може знадобитися демілітаризована зона, яку Україні важко буде "подолати" за допомогою озброєння "в основному іноземного виробництва", - зауважують американські аналітики.

Раніше очільник Кремля наголошував на ідеї демілітаризованої зони, яка б витіснила Російську Федерацію та окуповані українські території із зони досяжності як української, так і західної зброї.

В ISW називають таку ціль Москви недосяжною - "доки Україна залишається незалежною і має здатність вести бойові дії". Адже, вважають американські аналітики, "Путін швидше за все, претендуватиме на будь-яку українську територію в демілітаризованій зоні".

"Розповідь Путіна про демілітаризовану зону витонченіша, ніж прямі заклики Медведєва до повного знищення української держави, але все ще відповідає цілям, окресленим у "мирному плані" Медведєва, що має сім пунктів. Там він повторив заклики Кремля до "демілітаризації", "денацифікації" та повної поразки України - що Путін також називає цілями Кремля у війни. Натомість сім пунктів Медведєва мають сильну ідеологічну основу в есе Путіна 2021-го "Про історичну єдність росіян і українців", - наголошують аналітики ISW.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Путін знову пригрозив створенням в Україні "санітарної зони" через "прильоти" по території Росії. За його словами, вона буде на відстані, з якої ніхто не зможе дістати до території Росії. Мовляв, зараз Москва змушена "захищати інтереси наших громадян".

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