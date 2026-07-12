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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
841
Час на прочитання
2 хв

Путіна хочуть прибрати: аналітик розкрив приховані процеси в Кремлі

Диктатор створив проблеми собі, елітам та російському народові, вважає Денисенко.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін остаточно занурився у власний світ, де безкінечна війна є єдиним продовженням будь-якого процесу.

Таку думку висловив керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко.

«Коли ми аналізуємо дії Путіна ми маємо розуміти одну річ: національна ідея Росії від 2024 року (вибори президента) зводиться до формули: Путін має жити максимально довго і максимально комфортно і померти в кріслі президента якомога пізніше. Зараз складається така ситуація, що Путін вважає, що йому для збереження безкінечної влади необхідно проводити безкінечну війну, яка має розширюватися», — пише Денисенко.

Після бунту Пригожина, продовжив експерт, Путін зрозумів одну важливу річ: еліти його бояться настільки, що готові миритися з чим завгодно.

«І він живе в ілюзії, що еліти будуть вічно дивитися на те, як обвалюється економіка і вони втрачають можливості. Його управлінська модель полягає в тому, що є умовних 20-30 недоторканних людей з найближчого оточення, які, в той же час, не можуть побудувати власні недоторканні вертикалі. На сьогодні ми маємо ситуацію, коли гарантами безпеки Путіна є ФСО та ФСБ, в якому Путін свідомо утворив три конкуруючі вертикалі (Бортнікова, Корольова та Ткачова)», — додав він.

На його думку, це було зроблено спеціально для того, щоб кожна з вертикалей доповідала Путіну про діяльність конкуренто. Ця модель робить можливість будь-яких двірцевих переворотів вкрай складною. Особливо на фоні абсолютної політичної несубʼєктності арміі.

«Ситуація складається так, що Путін стає проблемою для всіх: для внутрішніх еліт, для партнерів, включно з Китаєм. І Путін стає проблемою для США та ЄС, які не можуть нічого йому протиставити. І в той же час зараз нема потенціалу ні в кого для того, щоб його змістити. Але така ситуація не може тривати вічно. Процеси запущені і вони мають всі шанси почати рухатися в більш прискореному темпі», — зазначив Денисенко.

Раніше керівник програми з вивчення Росії в Інституті національних стратегічних досліджень Аркадій Мільман висловив думку, що нинішня стратегія Кремля полягає у спробі виграти час і пережити складний період. Дипломат зазначив, що Росія стикається одразу з кількома серйозними викликами — від наслідків ударів по нафтопереробних заводах до економічних проблем і відсутності значного просування на полі бою.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
841
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