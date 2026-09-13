Путіна можуть повісити: російська опозиціонерка попередила про криваву революцію

Путін / © Associated Press

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Продовження війни проти України може становити для російського президента Володимира Путіна значно більшу загрозу за її припинення.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA висловила російська опозиціонерка Ольга Курносова, яку в Росії визнали «іноагентом».

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За її словами, якщо Путін вирішить зупинити війну по нинішній лінії розмежування, це саме по собі не становитиме серйозної небезпеки для його влади. Російське суспільство, на думку опозиціонерки, настільки втомилося від війни, що погодиться практично з будь-яким поясненням її завершення.

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«Більшість росіян настільки втомилася від війни, що вони з радістю сприймуть будь-яке пояснення. Головне, щоб усе це припинилося», — сказала Курносова.

Вона припустила, що російська влада навіть зможе представити припинення бойових дій як перемогу, і значна частина суспільства це прийме.

«Якщо при цьому чорне називатимуть білим і розповідатимуть, що Росія перемогла, бо насправді НАТО хотіло нас розчленувати, але ми не розчленувалися й перемогли, усі скажуть: „так-так, звичайно, все правильно, так і є“», — заявила опозиціонерка.

Натомість подальше ведення війни, за її оцінкою, створює для Кремля набагато серйозніші ризики. Курносова звернула увагу на те, що в Росії практично не залишилося легальних можливостей для протесту.

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«Навіть беззубу партію „Яблуко“ зняли з виборів. Люди не можуть хоч якось висловити своє ставлення до того, що відбувається, а роздратування, обурення і навіть ненависть продовжують накопичуватися», — сказала вона.

На її думку, така ситуація може закінчитися масштабним і насильницьким сценарієм.

«Все це може призвести лише до того, що в Росії може статися дуже кривава революція. І ось тоді Путіна дійсно можуть повісити, навіть догори ногами», — заявила Курносова.

Чого, на думку опозиціонерки, боїться Путін

Коментуючи побоювання, про які раніше писало видання The Economist, Курносова припустила, що Путін може найбільше остерігатися не радикальних прихильників війни в Росії, а Заходу.

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Вона нагадала про вбивство колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі 2011 року. За словами опозиціонерки, ця подія справила на Путіна сильне враження.

«Відтоді він страшенно боїться, що рано чи пізно умовний узагальнений Захід вчинить точно так само й із ним», — сказала вона.

На запитання, чи означає це страх перед можливим судом у Гаазі, Курносова відповіла, що Путін може взагалі не дістатися до суду.

Вона згадала колишнього командувача армії боснійських сербів Ратка Младича, який помер після довічного ув’язнення в Гаазі, та заявила, що у випадку з Путіним, на її думку, ефективнішим міг би бути спеціальний трибунал.

«Він може до Гааги просто не доїхати», — сказала Курносова.

Водночас вона вважає, що саме припинення війни не обов’язково створить для Путіна політичну загрозу, оскільки російська влада зможе подати такий крок населенню як перемогу. Найбільший ризик вона пов’язує з подальшим накопиченням суспільного невдоволення на тлі відсутності легальних способів його висловлювати.

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