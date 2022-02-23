Путіна не цікавлять частини України: Кулеба висловився щодо цілей Кремля

Очільник МЗС покладає надії на антиросійські санкції.

Мета президента країни-агресораФ Росії Володимира Путіна - це знищення України, а не захоплення її певних територій.

Про це в інтерв'ю CNN заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Його (Путіна - Ред.) кінцева мета – знищити Україну. Його не цікавлять частини України. Він не зацікавлений навіть тримати під своїм контролем усю країну… Хоче провалу ідеї української державності. Це його мета", - заявив голова МЗС України.

Коментуючи промову Путіна перед тим, як визнав незалежність ОРДЛО, Кулеба наголосив: він "ненавидить українську державність і вважає, що Україна не має права на існування".

Міністр зауважив, що основний метод тиску на Москву - це санкції. За словами Кулеба, Російська Федерація веде гібридну війну, а тому може атакувати і фізично, і в кіберпросторі.

Очільник МЗС висловив сподівання, що обмеження Сполучених Штатів (перший пакет санкцій) - це лише початок до того, аби примусити Кремль відступити.

"Ми хочемо, щоб були використані всі наявні інструменти, щоб зупинити Путіна. Якщо ціною порятунку країни є найсуворіші санкції, то ми повинні піти на найсуворіші санкції", – сказав Димитро Кулеба.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін своїм указом визнав самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Крім того, Путін розпорядився запровадити війська на територію ОРДЛО.

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