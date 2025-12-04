- Дата публікації
Путіна не спинити: чи є у Трампа важелі тиску на Росію — NYT
Без посилення санкцій та тиску на Росію домогтися від Путіна припинення війни проти України навряд чи вдасться.
У Росії є труднощі з економікою та на полі бою, але ці фактори поки що не перебувають у критичному стані, щоб примусити президента РФ Володимира Путіна припинити війну проти України.
Про це йдеться у статті The New York Times.
Після близько п’яти годин переговорів між представниками США та Росії 2 грудня щодо завершення війни в Україні жодних суттєвих зрушень досягнуто не було.
Як повідомив один із російських учасників перемовин, Путін розкритикував запропоновані рішення. Ба більше, ще до початку зустрічі російський президент заявив, що готовий вступити у конфлікт з європейськими партнерами України, які надають їй фінансову та військову підтримку.
«Ми не плануємо воювати з Європою, але якщо Європа раптом розпочне війну з нами, ми готові», — сказав Путін.
Автори статті поставили запитання, то що ж може змусити Росію завершити війну? За словами аналітиків, за відсутності тиску, наприклад, посилених санкцій, усе зводиться до економічної ситуації та подій на полі бою.
«Попри те що Росія стикається з певними труднощами, жоден із цих факторів поки що не перебуває у критичному стані, щоб дати США суттєві важелі впливу на переговорах — третій спробі президента Трампа досягти миру», — йдеться у матеріалі.
До слова, редактор The Telegraph Кон Кофлін стверджує, що агресію Росії все ще можна відбити і гарантувати суверенітет України, якщо президент США Дональд Трамп застосує політику тиску. Наголошується, що слабкість армії РФ очевидна, а подальшими важелями тиску мають стати блокування «тіньового флоту» та передавання Україні далекобійних ракет Tomahawk, що кардинально змінить війну.