Володимир Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

У Росії є труднощі з економікою та на полі бою, але ці фактори поки що не перебувають у критичному стані, щоб примусити президента РФ Володимира Путіна припинити війну проти України.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Після близько п’яти годин переговорів між представниками США та Росії 2 грудня щодо завершення війни в Україні жодних суттєвих зрушень досягнуто не було.

Реклама

Як повідомив один із російських учасників перемовин, Путін розкритикував запропоновані рішення. Ба більше, ще до початку зустрічі російський президент заявив, що готовий вступити у конфлікт з європейськими партнерами України, які надають їй фінансову та військову підтримку.

«Ми не плануємо воювати з Європою, але якщо Європа раптом розпочне війну з нами, ми готові», — сказав Путін.

Автори статті поставили запитання, то що ж може змусити Росію завершити війну? За словами аналітиків, за відсутності тиску, наприклад, посилених санкцій, усе зводиться до економічної ситуації та подій на полі бою.

«Попри те що Росія стикається з певними труднощами, жоден із цих факторів поки що не перебуває у критичному стані, щоб дати США суттєві важелі впливу на переговорах — третій спробі президента Трампа досягти миру», — йдеться у матеріалі.

Реклама

До слова, редактор The Telegraph Кон Кофлін стверджує, що агресію Росії все ще можна відбити і гарантувати суверенітет України, якщо президент США Дональд Трамп застосує політику тиску. Наголошується, що слабкість армії РФ очевидна, а подальшими важелями тиску мають стати блокування «тіньового флоту» та передавання Україні далекобійних ракет Tomahawk, що кардинально змінить війну.